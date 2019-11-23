Чемпионат Испании. "Барселоне" победу обеспечила удачная замена

Матчем на Estadio Municipal de Butarque в Леганесе между местным клубом и одним из лидеров чемпионата Испании "Барселоной" стартовала воскресная программа очередного игрового тура Ла Лиги. Каталонцы по всем параметрам уступали "Леганесу" в первом тайме, но во втором после удачных замен одержали волевую победу – 2:1.

Хозяева сумели в первой половине игры навязать фавориту свое понимание ситуации, забили уже на 12-й минуте (Эс-Несири) и вообще, говоря образно, "возили" каталонцев как студентов. Однако на второй тайм в желтой форме на поле вышла совсем другая "Барса".

Во-первых, она быстро отыгралась благодаря голу Суареса. Во вторых тренер гостей Энрико Вальверде сумел перестроить тактику с длинных передач, которым мешал очень ветреный день, на короткий пас. И в-третьих, все решила замена не слишком удачно игравшего Гризманна на Видаля: именно сеньор Артуро забил победный гол.

"Барселона" набрала очень важные 3 очка и именно на такую дистанцию вновь опережает мадридский "Реал", который, впрочем, свой матч 14-го тура против "Реала Сосьедад" пока еще не сыграл. Интересно, что в этот же день скромная "Гранада" отобрала очки у мадридского "Атлетико" (0:0), а "Бетис" нанес поражение еще одному претенденту на медали – "Валенсии" – 2:1.