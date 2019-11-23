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23 ноября 201923:50

"Вашингтон" проиграл. Овечкин отметился жестким силовым приемом

В Национальной хоккейной лиге как всегда в воскресный вечер матчи регулярного чемпионат начинаются в дневное время, когда в Москве еще вечер. В Вашингтоне местные "Кэпиталз" принимали "Ванкувер Кэнакс" и проиграли в серии буллитов – 1:2. Александр Овечкин снова жетско обошелся с одним из соперников.

Лидер и капитан "капиталистов" традиционно ведет своих партнеров в атаку, забивает сам и раздает пасы. Но когда у него не получается созидательная игра, он вполне может действовать как разрушитель. В текущем сезоне россиянин успел отметиться несколькими очень жесткими силовыми приёмами против соперников и в игре с "Кэнакс" провел очередной хит.

Шведский защитник "Ванкувера" Александр Эдлер после столкновения с Овечкиным не смог продолжить матч и в сопровождении медиков отправился под трибуны. Хит капитана "Вашингтона" не слишком вдохновил его партнеров и не напугал гостей: в основное и дополнительное время матч закончился со счетом 1:1, а в серии буллитов точнее были канадцы.

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