Площадь пожара в жилом доме в Королеве стремительно растет

По последним данным, к настоящему времени площадь возгорания в многоквартирном жилом доме в подмосковном Королеве возросла до 1800 квадратных метров. Ранее сообщалось о пожаре на площади 700 квадратных метров.

Источник в экстренных службах сообщил, что горят восемь квартир на третьем этаже здания и кровля, передает ТАСС.

Как сообщалось, пожар в трехэтажном жилом кирпичном доме с деревянными перекрытиями вспыхнул в субботу, 23 ноября вечером.