Крупный пожар в подмосковном Королеве ликвидирован

В ночь на воскресенье, 24 ноября, в подмосковном Королеве ликвидирован крупный пожар, вспыхнувший накануне вечером в трехэтажном жилом доме. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что в субботу вечером вспыхнул пожар в кирпичном трехэтажном доме с деревянными перекрытиями. Огне была охвачена площадь 1400 квадратных метров, горели квартиры на третьем этаже и кровля. Из пылающего здания были эвакуированы 40 человек. На месте ЧП работали 87 человек и 28 единиц техники, напоминает ТАСС.