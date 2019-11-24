Кубок Либертадорес бразильскому "Фламенго" добыл его лучший бомбардир

В столице Перу Лиме на Estadio Monumental завершился решающий матч главного клубного футбольного турнира Южной Америки – Кубка Либертадорес. Впервые за многие годы финал состоял из одной игры – раньше проводили две встречи, на полях обоих финалистов, — и бразильский "Фламенго" переиграл аргентинский "Ривер Плейт" – 2:1.

При этом финал получился таким, как и полагается быть тяжелым решающим матчам: напряженный, волнительный, жесткий до жестокости, с достаточным количеством ошибок, которые, впрочем, в большинстве своем были вовремя исправлены. Но главное, что матч стал по-настоящему, по-футбольному непредсказуемым.

Первый гол забил на 14-й минуте первого тайма колумбиец Борре, выступающий за "Ривер". Далее аргентинцы постарались максимально обезопасить это минимальное преимущество и до последних минут встречи умело сбивали соперника с реваншистского настроя.

Однако в составе "Фламенго" нашелся игрок, который в самой концовке встречи перевернул исход матча. Габриэль Барбоса на 89-й и 92-й минутах игры забил два гола и принес бразильцам второй в истории титул. Он стал лучшим бомбардиром турнира, забив 9 голов в текущем розыгрыше.

"Фламенго" впервые играл в финале в далеком уже 1981 году и тогда победил чилийский "Кобрелоа" в трехматчевой дуэли с дополнительной игрой после обмена победами. "Стервятники" догнали по числу титулов соотечественников из "Крузейро" и "Интернасионаля".

К слову, по общему числу побед в турнире лидируют аргентинские клубы – на их счету 25 титулов, но клубными чемпионами Южной Америки становились 8 команд из этой страны. А вот бразильцы выигрывали титул 19 раз, но звание лучшей команды континента в разные годы имеют 10 представителей родины Пеле.

"Ривер" не смог выиграть пятый титул в седьмом по счету финале и не смог защитить свое звание лучшей команды континента: в прошлом году La Banda в двухматчевой дуэли переиграла земляков из "Боки Хуниорс". До этого клуб из Буэнос-Айреса побеждал в Кубке Либертадорес в 1986, 1996 и 2015 годах.