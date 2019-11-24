Мадридский "Реал" спас матч с "Сосьедадом" и догнал "Барселону"

В чемпионате Испании по футболу снова двоевластие. Мадридский "Реал" вслед за "Барселоной" выиграл матч 14-го тура примеры и набрал равное с каталонским клубом количество очков – у обоих лидеров по 28 турнирных баллов. "Королевский клуб" обыграл дома соперников из "Реала Сосьедад" – 3:1.

При этом домашний матч начинался для "сливочных" весьма неудачно. В равной в целом игре гости смогли использовать один из своих голевых моментов: счет на 2-й минуте открыл Виллиан Жозе. Чтобы сравнять счет хозяевам понадобилось 35 минут: гол на счету Бензема с подачи Модрича. В дальнейшем хорват стал главным на поле: Модрич отдал еще один голевой пас Вальверде, а затем забил и сам.

Как известно, из-за беспорядков в столице Каталонии "Барса" и "Реал" не смогли провести матч 10-го тура, который был перенесен на декабрь. И, похоже, эта встреча будет весьма интригующей в свете сохраняющегося двоевластия двух непримиримых соперников по высшему испанскому дивизиону.