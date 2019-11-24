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24 ноября 201901:58

Электропикап Илона Маска: 146 тысяч предзаказов за два дня

elonmusk/Twitter

Руководитель американской компании Tesla Илон Маск сообщил, что после презентации электропикапа Cybertack было получено около 146 тысяч предзаказов на этот автомобиль.

При этом 42 процента клиентов выразили желание приобрести автомобиль в комплектации с двумя моторами, 41 процент – с тремя моторами, и 17 процентов – с одним.

Впервые Cybertrack был представлен в Лос-Анджелесе в минувший четверг, напоминает ТАСС. Отличающейся особой прочностью электропикап в зависимости от мощности двигателя и привода доступен в трех комплектациях. В наиболее совершенной из них – с тремя элекетромоторами — он может проехать без подзарядки свыше около 800 километров, набирая скорость свыше 96 километра в час всего 2,9 секунды. Стоимость такой автомашины в простейшей – с одним электромотором — комплектации начинается от 40 тысяч долларов.

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