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24 ноября 201902:18 Станислав Редикульцев

Рок-н-ролл в Москве: танцуют все!

Рок-н-ролл в Москве: танцуют все!

Темп — 200 ударов в минуту: российская пара выиграла золото в категории "мэйн класс фристайл" на чемпионате мира по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги. Соревнования состоялись в Москве, участвовали танцоры из 14 стран.

Танцуют все, даже судьи в перерыве. Ну как тут усидишь, когда с утра до вечера гремят известные на весь мир хиты? На чемпионате мира по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги кажется, что попал прямиком в фильм "Стиляги" — мелодии той эпохи, соответствующие костюмы. Казалось бы, серьезные соревнования, но никакого напряжения нет, атмосфера напоминает нечто среднее между дискотекой и концертом популярных исполнителей.

Почти 100 сильнейших пар планеты из 14 стран. Медали чемпионатов мира у нас уже разыгрывали, а вот буги-вуги дебютирует. На паркете отжигают и стар, и млад. Здесь, в отличие от акробатического рок-н-ролла, важен артистизм. Спортсмены даже не знают перед выходом, какую музыку поставят судьи.

Танцы хоть и спорт, но, в первую очередь, здесь важно хорошее настроение, драйв и ритм, а медали — приятный бонус. Самые большие делегации на турнире — Германии, Швеции, Франции и конечно, России. Наши спортсмены знают толк и в рок-н-ролле, и в акробатике.

Обращаясь к собравшимся в зале спортсменам и зрителям, вице-премьер правительства России по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец сказала: "Это замечательный вид спорта, который стремительно завоевывает всю планету. У нас он развивается невероятными темпами. Сегодня 43 региона участвуют в наших российских соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу, и мы рады приветствовать здесь лучшие пары и лучшие команды мира".

Акробатический рок-н-ролл — самая зрелищная дисциплина. Все выступление длится всего полторы минуты, но за это время спортсмены успевают сделать больше 200 движений только ногами, а еще поддержки, кульбиты, вращения и невероятные полеты на грани риска.

Это только на первый взгляд легко, все-таки российские пары — одни из лучших в акробатическом рок-н-ролле. Но за этой воздушностью — годы тяжелых тренировок не только в танцевальном, но и тренажерном зале. "да, действительно, тяжело, потому что за эти полторы минуты нужно выложить все, что есть. Но если ты хорошо тренировался, можно достаточно быстро восстановиться", говорит участница чемпионата мира по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги Анастасия Гусарова.

Россия регулярно проводит международные танцевальные соревнования, а в детские секции выстраиваются очереди. На Олимпиаде в Париже в 2024 году дебютирует брейкданс, акробатический рок-н-ролл уже стучится в двери олимпийской семьи. "Мы неоднократно проводили и организовывали международные соревнования, которые дают возможность оценивать Международному олимпийскому комитету то, каким образом развивается акробатический рок-н-ролл, в том числе, и в Российской Федерации. Сегодня у нас открыты 43 отделения в субъектах Российской Федерации, более 30 тысяч детей и подростков занимаются этим видом спорта. Активное развитие он получил в последнее время, хотя сам акробатический танец начал зарождаться с 80-х годов прошлого столетия", — отмечает исполнительный директор Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Вадим Пермяков.

Танцуй, пока молодой, и продолжай танцевать, даже когда состарился: чемпионат мира по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги в Москве не просто яркое зрелище, но и лучшая реклама того, что танцы — спорт, доступный каждому.

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