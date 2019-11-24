Кубок Дэвиса. Рафаэль Надаль вытащил сборную Испании в финал

В решающем матче теннисного Кубка Дэвиса сыграют сборные Канады и Испании. Это стало известно после того, как во вторм полуфинальном матче испанцы во главе с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем выиграли у представителей Великобритании – 2:1. Ранее канадцы победили с тем же счетом россиян.

При этом Надаль стал главной звездой встречи с британцами. После того, как переиграл Фелисиано Лопеса (6:3, 7:6) лучший теннисист мира сначала в одиночном матче победил Дэна Эванса (6:4, 6:0), а затем в паре с Лопесом обыграл дуэт Джейми Маррея и Нила Скупски – 7:6, 7:6.

При этом Рафа обновил собственный рекорд Кубка Дэвиса по числу побед подряд в одиночном и парном разряде: выигрыш у Эванса стал для Надаля 30-м, а победа в паре – 31-й кряду. Такое теперь высшее достижение командного чемпионата мира по теннису.