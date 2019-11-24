НХЛ. Гол Прохоркина не помог "Лос-Анджелесу" победить "Аризону"

Матчем в Лос-Анджелесе, где местные "Кингз" принимали "Аризону Койотс", продолжился очередной игровой день в Национальной хоккейной лиге. "Короли", за которых выступают россияне Николай Прохоркин и Илья Ковальчук, уступили своим соперникам со счетом 2:3.

При этом Ковальчук в этой игре участия не принимал, а вот Прохоркин сумел отличиться, забив гол на 58-й минуте. Однако это не спасло "королей" от поражения. Ранее Кессел, Крауз и Фишер обозначили преимущество "койотов". У "Лос-Анджелеса" вторую шайбу забросил Копитар.