Мэр Тулуна госпитализирован после ДТП

Попавший накануне в ДТП мэр Тулуна Юрий Карих госпитализирован. По данным регионального Минздрава, находящийся в состоянии средней тяжести чиновник сам обратился в больницу.

Как сообщалось, в минувшую субботу Юрий Карих попал в ДТП, в результате которого погибла его жена, напоминает "Интерфакс". По предварительной информации, находившийся за рулем мэр Тулуна не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине дороги грузовик. По факту ДТП ведется доследственная проверка.