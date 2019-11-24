Кучеров и Василевский помогли "Тампе" обыграть "уток" Анахайма

Большой игровой день в Национальной хоккейной лиге продолжился матчем в американской Тампе, где местные "Лайтнинг" принимали "Анахайм Дакс". "Утки" до середины матча сохраняли интригу, но затем проиграли с разницей в четыре шайбы 2:6. У хозяев отличились россияне Никита Кучеров и Андрей Василевский.

Кучеров забил гол и отдал голевой пас Чирелли, а Василевский не только справлялся с работой голкипера, но и сам поучаствовал в одной из атакующих комбинаций "молний", записав на свой счет голевую передачу Пойнту. Пойнт, к слову, забил два гола, еще два на счету Палата и Маруна. У гостей отличились Грант и Раккель.