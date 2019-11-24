Свечников поучаствовал в победе "Каролины" над "Флоридой"

В Национальной хоккейной лиге прошел еще один матч, в котором встречались "Каролина Харрикейнз" и "Флорида Пантрез". Гости начали встречу "за здравие", суме забросить две шайбы на 8-й минуте игры, но в дальнейшем "ураганы" переломили ход матча и победили со счетом 4:2.

Голы Экблада и Бойла, случившиеся в дебюте встречи, не надломили хозяев льда, которые в дальнейшем весьма качественно контролировали ситуацию на площадке. Во-первых, Пеши быстро отыграл один гол. Во-вторых, Нечас и Хэмилтон к середине матча вывели "Каролину" вперед. В-третьих, снова отлично проявил себя молодой лидер хозяев россиянин Андрей Свечников, который ассистировал Хэмилтону, а на 58-й минуте забил уже сам, поставив жирную "точку" в матче.