"Проектория" – площадка, где фантастика становится реальностью

В Ярославле школьники примеряют на себя профессии будущего, а заодно создают новые лекарства, биолинзы для коррекции зрения и даже разрабатывают целые города, где животные будут жить бок о бок с людьми. Фантастика становится реальностью на Всероссийском форуме "Проектория" — в Ярославль приехали сотни школьников, педагогов, представители вузов и бизнеса.

Гидрогелевый шарик — имитация глазного яблока. У воображаемого пациента близорукость, очки ему надоели, линзы неудобны. Нужна операция, и на представленной установке ее делают одним нажатием педали. "Человек может ошибиться, техника – никогда, — рассказывает Саша Крайнов. – "Если идеально вбить все нужные цифровые параметры в программу компьютера, лазерный луч сформирует на органе зрения естественную линзу всего за 23 секунды". Он поясняет, что данный аппарат позволяет сделать линзу одну и на всю жизнь из самой ткани глаза человека — уникальную для каждого человека, подобранную специально под него.

Саша работает на секции "Здоровье". Здесь он и его коллеги ищут способы увеличения продолжительности жизни, изобретают новые лекарства, изучают генетику.

Фиолетовая зона – "Производственная революция", и это очень верное название. Прототип городского электромотоцикла "Иж" — развивает скорость до 100 километров в час, запас его хода — 100 километров, время зарядки аккумулятора — восемь часов.

Руководитель проектов концерна "Калашников" Григорий Новиков отмечает: "Удовольствие большое кататься на этом мотоцикле. Он бесшумный, параметры электрического мотора отличаются от параметров бензинового. Бесшумный, эластичный, хороший крутящий момент на мотоцикле, быстрый разгон, динамика, удобство пользования".

"Проектория" объединила более 500 школьников, 150 преподавателей, 50 компаний и вузов. Кроме того, к трансляциям подключатся 30 тысяч школ по всей России. "Мы сделали все возможное для того, чтобы это мероприятие прошло максимально комфортно, удобно для участников, чтобы в последующие годы нам также было доверено проводить это мероприятие в Ярославле — столице нашего региона", — говорит губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Тема форума на этот раз — профессиональный выбор как ключевой навык будущего. Новинка года – "Примерка": школьники в прямом смысле смогут "примерить" на себя одну из 120 профессий на онлайн-тренажере. Это поможет им ответить на вечный вопрос – "Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?"

Заместитель министра просвещения РФ Ирина Потехина отмечает: "Вся наша взрослая часть команды тестируется с утра до вечера, потому что народ проверяет, там ли он? Самая типичная реакция после прохождения "примерочной" – "как вы это сделали, как так совпало?" Каждая профессия разложена на составные части, и ребенку прежде, чем примерить какую-то профессию, нужно ответить на целый ряд вопросов, которые ему раньше никогда не приходили в голову".

Идет работа и над теми сферами деятельности, которые еще только будут когда-то созданы. Например, профессия "Проектировщик городов будущего". Пока ее не существует, но Степан Гордеев уверен, что такая запись в трудовой книжке появится совсем скоро. Школьнику 15 лет, он работает в секции "Экология", визуализирует мечту с помощью макета и планшета. "Он работает целиком на чистой энергии, экологически чистой — атомная электростанции и первая плавучая атомная электростанция. Животные проживают в одной среде с людьми, это связано с тем, что город очень экологичен и животных устраивает среда обитания, как и людей", — рассказывает о своем проекте Степан.

"Безопасность", "Производственная революция", "Культурный код", "Среда обитания", "Экология" и "Здоровье": шесть секций на "Проектории" — профессиональная навигация для школьников. Работа только началась, она будет непростой. Форум продлится до 26 ноября.