Два речных судна сгорели в Астрахани

В ночь на воскресенье, 24 ноября, в Астрахани загорелись два находящихся в отстое речных теплохода. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.

На месте происшествия работают 16 единиц техники и 60 человек личного состава, передает ТАСС. В 04:45 пожар был локализован, открытое горение ликвидировано в 05:03.