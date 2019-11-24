Жертвами ДТП в Оренбуржье стали 5 человек

В Оренбургской области в результате столкновения микроавтобуса с фурой погибли, по предварительным данным, пять человек, в том числе, один несовершеннолетний. Еще три человека получили травмы.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты, устанавливаются все обстоятельства случившегося, передает ТАСС.