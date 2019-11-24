ЧП во Флориде: поезд врезался в автомобиль, есть жертвы

В юго-восточной части американского штата Флорида пассажирский поезд компании "Амтрак" врезался в автомобиль. В результате инцидента погибли трое находившихся в машине.

Пассажирский поезд следовал из Майами в Нью-Йорк, в нем находились около 200 человек, передает ТАСС. Среди пассажиров поезда пострадавших нет.

В настоящее время представители властей выясняют причину, по которой автомашина оказался на пути следования поезда.