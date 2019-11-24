Израильтяне требуют отставки Нетаньяху

В Тель-Авиве сотни людей вышли на митинг против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Протестующие требуют от главы правительства уйти в отставку — в четверг ему предъявили обвинения.

Биньямину Нетаньяху инкриминируют взяточничество, злоупотребление доверием и мошенничество. Премьер-министр Израиля назвал все обвинения "охотой на ведьм". По мнению главы кабинета, их цель — сместить его с должности, передает телеканал "Россия 24".