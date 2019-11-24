Стал известен состав сборной России на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам определился с составом национальной команды на первый этап Кубка мира, который пройдет в Финляндии с 29 ноября по 1 декабря 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Федерации лыжных гонок России.

В мужской части соревнований выступят Александр Большунов, Андрей Ларьков, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Илья Порошкин, Сергей Устюгов и Иван Якимушкин.

В состав женской сборной России попали Диана Головань, Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Екатерина Смирнова и Ольга Царева.