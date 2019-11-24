Форвард "Сент-Луиса" Костин забросил первую шайбу в НХЛ

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Клим Костин стал автором одной из шайб в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нэшвилл Предаторз". Для него она оказалась первой в НХЛ.

Россиянин отличился на 14-й минуте первого периода. Правда, его шайба не помогла "блюзменам" добиться победы над "хищниками". Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

Костин провел четвертую игру в НХЛ. Он дебютировал за "Сент-Луис" 16 ноября в матче против "Анахайм Майти Дакс".