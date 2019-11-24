Экс-начальника ЦСКА Барышева обвинили в попытке побега

Военные следователи предъявили обвинение в покушении на побег бывшему начальнику ЦСКА Михаилу Барышеву. Как рассказали в Военном следственном управлении Следкома России, Барышев пытается избежать наказания по обвинению во взяточничестве на 23,5 миллиона рублей.

Как сообщил ТАСС адвокат Александр Балян, Барышев не согласен с новым обвинением и считает, что военные следователи стараются скрыть свои финансовые связи с обвиняемым.

Балаян обвинил СК в необъективности и давлении на его арестованного клиента. По словам адвоката, никакого побега не было, а отвод Балаяна военным следователям и просьба о передаче его дела гражданским следователям остались без рассмотрения.