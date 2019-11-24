На экспонаты во всех российских музеях нанесут метки

Все российские музеи в перспективе охватит технология нанесения меток на экспонаты для обеспечения их безопасности. Первые этап уже идет, пока в главных музеях страны — Эрмитаже, Третьяковской галерее, Русском музее и ГМИИ имени Пушкина, рассказала вице-премьер России Ольга Голодец.

Метки для экспонатов — высокотехнологичное оборудование, оно поступает во все музеи страны, рассказала она РИА Новости.

В конце января этого года с выставки в Третьяковской галерее была похищена картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из коллекции Русского музея. Правоохранители нашли полотно на следующее утро. Ее похититель, Денис Чуприков, получил три года колонии строгого режима. По словам мужчины, с помощью дерзкого преступления он хотел привлечь к себе внимание.

После этого инцидента вице-премьер Голодец поручила провести комплексную проверку систем безопасности в федеральных музеях. Позже замминистра культуры России Николай Овсиенко рассказал, что вопросами комплексной безопасности учреждений культуры будет заниматься созданное в Минкультуры специальное подразделение.