Владимир Путин побеседует с российскими бизнесменами до конца года

В воскресенье глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сообщил СМИ о готовящейся встрече президента России Владимира Путина с бизнесменами. Как рассказал Шохин, Путин положительно ответил на вопрос главы РСПП о возможной встрече в конце года с представителями крупного российского бизнеса в время вручения государственных наград в Кремле.

"Мы собираемся к вам в гости, Владимир Владимирович. Состоится у нас встреча эта?" "Конечно" — ответил Путин. Так что собираемся", — пояснил Шохин.

Дата беседы пока неизвестна, но обычно она происходит в декабре. По словам Шохина, у российского бизнеса накопилось много вопросов.

Встреча Путина с предпринимателями проходит в два этапа: открытая часть в Екатерининском зале Кремля и неформальное общение с бокалом шампанского, пишет РИА Новости.

"Как говорится, Новый год на носу, но по моей просьбе с прошлого года у нас радиомикрофон. Все мы там общаемся", — добавил Шохин.