Суд арестовал женщину, подозреваемую в убийстве младенца

В воскресенье во Владивостоке Первомайский районный суд принял решение об аресте женщине, обвиняемой в убийстве младенца. Уголовное дело в отношении жительницы Владивостока возбудили в пятницу, пишет ТАСС.

По версии следствия, женщина выбросила из окна с высоты тридцати метров своего ребенка. От травм при ударе о землю он скончался. Перед трагедией отец новорожденного сообщал об агрессивном поведении жены. Чиновников, обязанных отреагировать на подобные заявления, проверят на халатность.

37-летней женщине придется пройти психолого-психиатрическую экспертизу.