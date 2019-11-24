Украинские военные 12 раз нарушили перемирие в Донбассе

В воскресенье представитель Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил о 12 случаях нарушения перемирия в Донбассе со стороны Вооруженных сил Украины. По данным ДНР, за сутки украинские военные выпустили по территории республики 40 мин калибров 120 и 82 миллиметра, открывали огонь из БМП и гранатометов, пишет РИА Новости.

За время конфликта на востоке Украины с февраля 2014 года погибли около 13 тысяч человек. Стороны конфликта постоянно обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.