Нападающий "Колорадо" Ничушкин прервал кошмарную безголевую серию

Черная полоса российского форварда "Колорадо Эвеланш" Валерия Ничушкина в Национальной хоккейной лиге наконец-то закончилась. Ему все-таки удалось забросить шайбу и прервать безголевую серию, состоящую из 91 матча.

Произошло это в домашней игре "лавин" против "Торонто Мэйпл Лифс", в которой гости добились победы со счетом 5:3. 24-летний россиянин отличился на 47-й минуте матча.

A juicy rebound for Nichushkin’s first goal of the season.#GoAvsGo pic.twitter.com/gqsDeo1LCB