Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
24 ноября 201909:42

Мэр Тулуна вышел из больницы после ДТП

ГУ МЧС России по Иркутской области/ТАСС

Мэр города Тулуна Иркутской области Юрий Карих покинул покинул больницу после оказания медицинской помощи. Накануне Карих попал в ДТП, врезавшись на своем автомобиле в грузовик на обочине.

"Спасибо. Все хорошо", — сказал Карих "Интерфаксу".

При столкновении погибла супруга Юрия Карих. По данным медосвидетельствования, мэр Тулуна был трезв во время управления автомобилем.

 

52-летний Карих работает мэром Тулуна с 2010 года.

Сейчас

07:47

ЧП во Флориде: поезд врезался в автомобиль, есть жертвы

07:21

Жертвами ДТП в Оренбуржье стали 6 человек

05:49

Папа Римский Франциск призвал к ядерному разоружению

04:26

Мэр Тулуна госпитализирован после ДТП

03:01

Боливия отказала Эво Моралесу в защите от уголовного преследования

00:53

Крупный пожар в подмосковном Королеве ликвидирован

23:34

Площадь пожара в жилом доме в Королеве стремительно растет

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Мэр Тулуна вышел из больницы после ДТП

Мэр Тулуна вышел из больницы после ДТП

27 минут назад
Экс-начальника ЦСКА Барышева обвинили в попытке побега

Экс-начальника ЦСКА Барышева обвинили в попытке побега

40 минут назад
Владимир Путин побеседует с российскими бизнесменами до конца года

Владимир Путин побеседует с российскими бизнесменами до конца года

57 минут назад

Трансляции

20:00

Программа "Вести недели"
22:40

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 25 ноября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
18:50

Программа "60 минут"
Все трансляции
Израильтяне требуют отставки Нетаньяху

Израильтяне требуют отставки Нетаньяху

1 час назад
Папа Римский Франциск призвал к ядерному разоружению

Папа Римский Франциск призвал к ядерному разоружению

4 часа назад
Боливия отказала Эво Моралесу в защите от уголовного преследования

Боливия отказала Эво Моралесу в защите от уголовного преследования

7 часов назад
Жертвами ДТП в Оренбуржье стали 6 человек

Жертвами ДТП в Оренбуржье стали 6 человек

2 часа назад
Электропикап Илона Маска: 146 тысяч предзаказов за два дня

Электропикап Илона Маска: 146 тысяч предзаказов за два дня

8 часов назад
"Проектория" – площадка, где фантастика становится реальностью

"Проектория" – площадка, где фантастика становится реальностью

3 часа назад
Уайлдер отправил Ортиса в нокаут и защитил титул чемпиона WBC

Уайлдер отправил Ортиса в нокаут и защитил титул чемпиона WBC

1 час назад
Стал известен состав сборной России на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам

Стал известен состав сборной России на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам

1 час назад
Техновидение. Гибкий RAZR вместо золотого iPhone и обзор Redmi Note 8 Pro

Техновидение. Гибкий RAZR вместо золотого iPhone и обзор Redmi Note 8 Pro

22 часа назад
Драматичный и предельно честный: фильм "Ржев" снят в стилистике "боя изнутри"

Драматичный и предельно честный: фильм "Ржев" снят в стилистике "боя изнутри"

21.11.2019 15:11
Денис Мацуев: "Синюю птицу" смотрят, потому что она настоящая

Денис Мацуев: "Синюю птицу" смотрят, потому что она настоящая

20.11.2019 09:12
Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

11.11.2019 08:31
Рок-н-ролл в Москве: танцуют все!

Рок-н-ролл в Москве: танцуют все!

7 часов назад
Формула власти. Шейх-уль-ислам, председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде

Формула власти. Шейх-уль-ислам, председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде

9 часов назад
56
Ручная роспись и восстановленные витражи: на ВДНХ после реставрации открылся павильон "Азербайджан"

Ручная роспись и восстановленные витражи: на ВДНХ после реставрации открылся павильон "Азербайджан"

11 часов назад
Савченко считает, что Украина может исчезнуть с карты мира в 2023 году

Савченко считает, что Украина может исчезнуть с карты мира в 2023 году

11 часов назад
Рогозин уверен, что Восточный достроят в срок

Рогозин уверен, что Восточный достроят в срок

12 часов назад
Ради туристов Ростов пошел на эксперименты

Ради туристов Ростов пошел на эксперименты

12 часов назад
Эксперты - о ситуации в Боливии и Венесуэле

Эксперты - о ситуации в Боливии и Венесуэле

12 часов назад
Орбиты очень близки: ученый рассказал о летящем к Земле астероиде

Орбиты очень близки: ученый рассказал о летящем к Земле астероиде

12 часов назад
После суток ремонта: в дома Курска вернулось тепло

После суток ремонта: в дома Курска вернулось тепло

12 часов назад
Епифаний считает, что украинцам можно отмечать Рождество 25 декабря

Епифаний считает, что украинцам можно отмечать Рождество 25 декабря

13 часов назад
Президент и премьер напутствовали единороссов

Президент и премьер напутствовали единороссов

13 часов назад
Российские и турецкие военные в десятый раз проинспектировали северо-восток Сирии

Российские и турецкие военные в десятый раз проинспектировали северо-восток Сирии

13 часов назад
Гордеев отчитался перед Путиным о ситуации с молочными продуктами и зерном

Гордеев отчитался перед Путиным о ситуации с молочными продуктами и зерном

13 часов назад
В двух департаментах Франции объявлен высший уровень погодной опасности

В двух департаментах Франции объявлен высший уровень погодной опасности

14 часов назад
Наталья Ветлицкая рассказала, почему вернулась в Россию

Наталья Ветлицкая рассказала, почему вернулась в Россию

15 часов назад
Ученые нашли секрет сверхдолгожителей

Ученые нашли секрет сверхдолгожителей

23.11.2019 10:04
С какао, пледами и носовыми платками: состоялась премьера душевной анимационной сказки от Netflix

С какао, пледами и носовыми платками: состоялась премьера душевной анимационной сказки от Netflix

23.11.2019 09:02
Короткий мультик про безопасность полета очаровал зрителей

Короткий мультик про безопасность полета очаровал зрителей

22.11.2019 14:12
Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 19 декабря

Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 19 декабря

22.11.2019 12:27
"Тайны следствия" возвращаются: смотрите на "России 1" с 25 ноября

"Тайны следствия" возвращаются: смотрите на "России 1" с 25 ноября

21.11.2019 16:37

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку