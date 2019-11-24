Мэр Тулуна вышел из больницы после ДТП

Мэр города Тулуна Иркутской области Юрий Карих покинул покинул больницу после оказания медицинской помощи. Накануне Карих попал в ДТП, врезавшись на своем автомобиле в грузовик на обочине.

"Спасибо. Все хорошо", — сказал Карих "Интерфаксу".

При столкновении погибла супруга Юрия Карих. По данным медосвидетельствования, мэр Тулуна был трезв во время управления автомобилем.

52-летний Карих работает мэром Тулуна с 2010 года.