Игра в "крутого воина": Зеленский оказался "смешнее и намного печальнее" Порошенко

Украинского президента Владимира Зеленского заметили с шевроном 72-й бригады ВСУ, на котором изображен череп. По словам украинского волонтера Романа Доника, глава государства "нацепил патч 72-й бригады, который ему подарили в Луганской области", на встречу с моряками в военной гавани в Очакове. Туда на днях доставили возвращенные Россией украинские катера, задержанные год назад после провокации в Керченском проливе.



По словам Доника, он "помнит, как все освистывали Порошенко за тактическую кобуру на бедре". Прошлый президент Украины после этого сделал работу над ошибками и больше не играл "крутого воина".

"То, что делает Зеленский, смешнее и намного печальнее", — пишет волонтер.

"Подмазывается, уклонист", — пишет в комментариях к посту пользователь Ирина Виниченко (в армии Зеленский не служил).

"Подарить ему патч 95-го квартала" предлагает Андрей Пятковский.

"Порошенко был смешнее с кобурой", — отметил Андрей Кудин. Речь идет о фото Порошенко от марта 2015 года, когда тот приехал в аэропорт Борисполь встречать американскую бронетехнику с пистолетом в кобуре, демонстративно прицепленным поверх формы.

На шевроне 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ изображены череп и надпись "Украина или смерть", которая была девизом воинского формирования Украинской Народной Республики "Черные запорожцы".

Предшественник Зеленского Петр Порошенко в декабре прошлого года опубликовал в "Фейсбуке" свое фото перед строем бойцов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Рядом с главой государства тогда стоял солдат в форме с эмблемой 3-й танковой дивизии СС "Мертвая голова" (череп со скрещенными костями). Та фотография вызвала бурные комментарии о братании Порошенко с эсэсовцами.