Санкции против "Северного потока-2" хотят включить в оборонный бюджет США

Глава комитета сената США по иностранным делам Джим Риш рассказал изданию Defense News о планах по усилению американского противодействия сооружению газопровода "Северный поток-2". Конгресс США намерен использовать закон о национальной обороне, включив в него компании, участвующие в проекте. Конгрессмены рассчитывают, что путем санкций Америке удастся сорвать российский "Северный поток-2", пишет РИА Новости.

Конгресс и Сенат США все еще обсуждают совместное соглашение по этому вопросу, но, чтобы изменить закон о национальной обороне на 2020 год, у американских законодателей остается всего несколько недель.

Как пояснил RT доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян, американцы, в случае серьезного противодействия российскому проекту, должны были вводить санкции против "Северного потока-2" еще на этапе выделения финансирования.

"Сейчас все средства уже выделены компаниями-участниками, техника работает, проект находится на стадии завершения", — отметил эксперт.

По мнению Мирзаяна, "кому-то из американских военных повезёт распилить" колоссальные суммы на санкции.