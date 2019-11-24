Валерий Карпин: даже игроки "Динамо" смеялись над пенальти в наши ворота

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин остался недоволен судейством в матче 17-го тура чемпионата России против московского "Динамо". Также он заявил, что у него нет претензий к собственной команде.

"В первом тайме создали больше моментов. У меня нет никаких претензий к команде… Посмотрели в раздевалке момент назначения второго пенальти "Динамо", на поле даже их игроки смеялись", – цитирует Карпина официальный сайт ростовского клуба.

Напомним, что "Ростов" в гостях уступил столичному "Динамо" со счетом 1:2. Хозяева поля забили оба мяча с пенальти.