Пушков прокомментировал "заказ на травлю" Ротару

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление концертного директора Софии Ротару — Сергея Лаврова — о "заказе" против нее в связи с планами украинской певицы выступить в России.

Накануне Лавров заявил: обвинять Ротару в меркантильности не стоит, так как в этом году у нее запланировано только одно выступление в России – на "Песне года", а оно бесплатное. От коммерческих выступлений, по его словам, певица отказывается уже много лет.

Никакого заказа на травлю Ротару нет, говорит Пушков. По его словам, в России просто устали от гастролеров, которые приезжают сюда делать деньги, а у себя дома либо клянут нашу страну почем зря, либо выдумывают сказки, будто им запрещено ездить в Крым.

"Вот и Ротару не очень рады", — отметил сенатор.

Накануне глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявил: некоторые зарубежные исполнители позволяют себе критиковать нашу страну, говорить, что здесь все плохо, но едут сюда, когда нужно заработать. По мнению Рязанского, у Министерства культуры должен быть инструмент влияния на таких артистов, хотя не следует доходить до составления черных списков наподобие происходящего на Украине.

Другое мнение высказал продюсер Иосиф Пригожин: по его словам, в России не запрещается выступать никому, и если это позволяется делать одним украинским артистам, то тем более можно "выдающейся певице Софии Ротару".