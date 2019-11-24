В Минфине пообещали ускорить работу чиновников с бюджетными деньгами

Большие бюджетные деньги зависать не должны, и тех, кто отвечает за расходы, научат работать быстрее, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

В зависании средств, по его словам, виноваты все уровни власти – от федеральных органов до муниципалитетов и субъектов. "Но правительство сейчас слышит, таких проблем не будет", — заявил глава Минфина в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

20 ноября в ходе форума ВТБ "Россия зовет!" председатель Счетной палаты Алексей Кудрин поспорил с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным и министром финансов Антоном Силуановым. Кудрин заявил, что правительство в этом году не сможет потратить триллион рублей, что приведет к срыву ряда программных мероприятий.

Однако Силуанов не согласился с этим заявлением и подчеркнул, что кабмин подходит жестко к тратам федерального бюджета, уходя от системы авансов и отслеживая каждый рубль. В свою очередь Максим Орешкин попросил не пугать никого этим триллионом, отметив, что график расходования сдвигается на несколько месяцев из-за перехода с авансовых платежей на оплату по факту.