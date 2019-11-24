Умер пилот самолета, летевшего из Москвы в Анапу

Второй пилот самолета, летевшего в воскресенье из Москвы в Анапу, скончался во время экстренного приземления в аэропорту Ростова-на-Дону. Как рассказали ТАСС в экстренных службах, мужчина 1970 года рождения почувствовал себя плохо около 10 утра. Командир корабля принял решение приземлиться в аэропорту Платов. К сожалению, второй пилот не дождался помощи врачей.

Самолет в настоящее время осматривается и дозаправляется, пассажиры смогут продолжить полет в Анапу.

Южное следственное управление на транспорте Следкома России начало проверку по факту экстренной посадки авиалайнера.