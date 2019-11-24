Кудрин рассказал, почему не любил тратить деньги в бытность министром

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" пояснил, почему не любил тратить бюджетные деньги в свою бытность министром финансов.

20 ноября Кудрин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!" поспорил с министром финансов Антоном Силуановым и министром экономического развития Максимом Орешкиным на тему траты бюджетных средств.

Глава Счетной палаты, в частности, заявил, что в российской экономике создалась странная ситуация: деньги есть, но толком истратить их не могут, и так подвис уже почти триллион рублей.

Орешкин попросил никого не пугать этим триллионом, поскольку речь идет об изменении бюджетного учета. "Надо просто технику поменять, и этого триллиона видно не будет. Это была очень важная реформа, которую министерство финансов сделало, и перестало запуливать деньги в экономику до того, как увидит практический результат", — заявил глава МЭР, подразумевая переход с авансовых платежей на оплату по факту.

В свою очередь, президент — председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин заметил, что "место меняет человека": "Как Алексей Леонидович как деньги стал тратить хотеть, а раньше, когда был министром, не допросишься никогда".

Позже, отвечая на вопрос программы "Москва. Кремль. Путин", Кудрин напомнил: с того момента, когда он был министром, финансирование образования и здравоохранения выросло втрое.