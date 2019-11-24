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Аварии и ДТП 10 минут назад

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24 ноября 201911:36

Женщина, ожидавшая автобуса, погибла под машиной, вылетевшей с эстакады. Видео

Youtube/ADNEWS

Камеры наблюдения, контролирующие дорожную обстановку в городе Хайдарабаде, расположенном на юге Индии, запечатлели момент фатального дорожно-транспортного происшествия, развивавшегося по необычному сценарию.

 

В минувшую субботу, 23 ноября, водитель легкового автомобиля не справился с управлением на эстакаде. Как впоследствии выяснили стражи порядка, приступившие к расследованию, скорость его транспортного средства составляла 104 километра в час, вместо разрешенных на этом участке 40 километров в час.

Легковушка врезалась в ограждение, перескочила через него, как через трамплин, и отправилась в свободный полет.

Автомобиль рухнул с путепровода, отскочил от асфальта и снес людей, ожидавших прибытия автобуса. После этого машина сломала дерево и зацепила несколько припаркованных транспортных средств.

Часть пешеходов заметила опасность и успела спастись, но это удалось не всем – в результате инцидента погибла одна женщина. Еще три человека, оказавшиеся на пути у авто, вылетевшего с эстакады, получили травмы различной степени тяжести.

Виновник аварии выжил и был госпитализирован. В отношении него уже заведено уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности, об этом сообщают местные СМИ, со ссылкой на представителя городского полицейского управления.

Путепровод, с которого слетело транспортное средство, закрыт на три дня. В настоящее время его изучают специалисты дорожной службы, которым предстоит вынести вердикт о необходимости проведения работ по дополнительной установке защитных ограждений.

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