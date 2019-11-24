Ван Бастен попал под критику за нацистский лозунг

В Нидерландах разгорается скандал вокруг легендарного голландского футболиста Марко ван Бастена. Находясь в телестудии канала Fox Sports, он произнес нацистское приветствие "Зиг хайль" после интервью немецкого тренера "Хераклеса" Франка Вормута перед встречей с "Аяксом".

Как объяснил позже экс-футболист сборной Голландии изданию AD, таким образом он решил пошутить над немецким языком Ханса Края, который брал интервью у наставника "Хераклеса".

Hoor ik dat goed? “Sieg Heil”-momentje na interview Hans Kraay met Duitse trainer Heracles.#ajaher pic.twitter.com/OLC20RQGvD — Jan Boskamp (@Jantjeboskamp) November 23, 2019

Однако объяснение Марко ван Бастена не смогло успокоить голландскую общественность. Отметим, что в Нидерландах сейчас активно борются с проявлением расизма во время футбольных матчей чемпионата страны.