The Economist показал карту Украины без Крыма

Карту Украины без Крыма показал в своем сюжете об импичменте президента США Дональда Трампа британский журнал The Economist. Поводом для начала этой процедуры стал телефонный разговор Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.

В видео фото Трампа и Зеленского были показаны на фоне карт их стран, и на карте Украины не было Крыма. Кадр из видео разместило на своей странице в "Твиттере" посольство Украины в Соединенном Королевстве, выразив надежду, что "такое уважаемое и всемирно известное издание исправит карту должным образом". Сюжет уже удален.

.@TheEconomist, We really hope that such a reliable and a worldwide famous #media will amend their #map in an appropriate manner.

#crimeaisukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/yoT9NY3P3W