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24 ноября 201912:38

The Economist показал карту Украины без Крыма

twitter.com/UkrEmbLondon

Карту Украины без Крыма показал в своем сюжете об импичменте президента США Дональда Трампа британский журнал The Economist. Поводом для начала этой процедуры стал телефонный разговор Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.

В видео фото Трампа и Зеленского были показаны на фоне карт их стран, и на карте Украины не было Крыма. Кадр из видео разместило на своей странице в "Твиттере" посольство Украины в Соединенном Королевстве, выразив надежду, что "такое уважаемое и всемирно известное издание исправит карту должным образом". Сюжет уже удален.

В августе этого года британская The Guardian опубликовала в рубрике лучших фото дня на своем сайте снимок с проходящего в Крыму форума "Таврида-Арт". Изначально фото было подписано "Крым, Россия", однако затем название страны убрали, оставив только "Крым".

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