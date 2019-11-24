У адвоката Трампа есть свидетели "всевозможных преступлений" Байдена

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в интервью телеканалу Fox News рассказал о свидетелях, которые готовы дать показания о заговоре против президента США Дональда Трампа. По словам Джулиане, граждане Украины, для которых он в настоящее время добивается выдачи виз, владеют доказательствами "причастности членов семьи Байдена к взяткам, отмыванию денег, вымогательству и прочим всевозможным преступлениям".

Адвокат уверен, что существовал план, реализация которого помешала бы кандидату в президенты Трампу занять кресло в Белом доме, или, помогла бы лишить Трампа занимаемого поста после победы на выборах.

Джулиани заявил, что четырем гражданам Украины посольство США чинит препятствия, чтобы они не могли свидетельствовать о коррупции, вмешательстве в выборы и других преступлениях, которые американцы совершили на Украине в 2016 году.

Джулиани подтвердил, что располагает документами, подтверждающими преступления Байдена, однако "никто не хочет их смотреть", пишет РИА Новости. Предание гласности трех разговоров Джо Байдена с экс-президентом Украины Петром Порошенко, заявил адвокат, весьма не понравилась бы Байдену.