Новое видео стрельбы в Петербурге и извинения: задержанный водитель "Приоры" раскаялся

Полицейские оперативно задержали водителя автомобиля "Лада Приора", устроившего стрельбу на Московском проспекте в Санкт-Петербурге.

Стрелком оказался 21-летний Мансур Абдылхаисиев, об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. По предварительным данным, он вел огонь из охолощенного оружия.

После задержания Абдылхаисиев принес извинения. Тем не менее, в отношении него уже заведено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Напомним, что около двух часов ночи 22 ноября, Мансур Абдылхаисиев, находившийся за рулем легкового автомобиля, выставил в окно автомат и произвел из него несколько выстрелов, после чего опубликовал видеозапись своих "приключений" в социальных сетях.

Его действия не остались незамеченными – очевидец инцидента сообщил о стрельбе в полицию, после чего стражи порядка приступили к поискам возмутителя спокойствия.