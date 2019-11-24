Джабаров ответил Салливану

Член Совета Федерации РФ, первый заместитель председателя комитета по международным делам Владимир Джабаров удивлен советом заместителя госсекретаря США, кандидата на пост американского посла в Москве Джона Салливана, который рекомендовал России обязательно выполнять Минские соглашения.

"Либо будущий посол не читал эти соглашения, либо читая, увидел там что-то другое", — предположил сенатор, слова которого приводит RT.

Он напомнил, что, согласно Минским соглашениям, Россия, так же как Франция и Германия, выступает исключительно в роли гаранта. "Поэтому трудно сказать, каким образом мы должны их выполнять или не выполнять", — добавил Джабаров.

Ранее Салливан заявил на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Японии, что улучшение отношений между США и Россией зависит от приверженности Москвы Минским соглашениям "и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов". Слова американского дипломата приведены в сообщении госдепа, выдержки из которого цитирует РИА Новости.