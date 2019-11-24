Названы возможные причины смерти пилота самолета Москва - Анапа

Второму пилоту Airbus A320, который почувствовал себя плохо во время рейса из Москвы в Анапу, после экстренной посадки в аэропорту Ростова-на-Дону оказали медицинскую помощь. Однако спасти летчика не удалось, рассказал РИА Новости представитель Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Никто из пассажиров и членов экипажа при посадке не пострадал, уточнил представитель следственных органов. По факту произошедшего организована доследственная проверка.

По предварительным данным, причиной смерти пилота при выполнении рейса "Аэрофлота" Москва — Анапа стал сердечный приступ. Об этом рассказал ТАСС источник в экстренных службах Ростовской области. Пилот был 1970 года рождения.



Причиной смерти пилота мог быть разрыв аневризмы или инфаркт, рассказал телеканалу "Звезда" врач Олег Жуков. По его словам, диагноз "аневризма" предопределяется на генетическом уровне, его очень сложно установить — "только если глубоко копать". Что касается тромба, ему обычно предшествуют изменения в крови — повышенный холестерин, и это "то, что можно определить".

Гражданских пилотов врач сравнил с профессиональными спортсменами, которые должны постоянно обследоваться на наличие возможных заболеваний. Перед каждым вылетом пилоты проходят медосмотр, но системные проблемы со здоровьем можно выявить лишь при тщательном обследовании — его проводят раз в полгода. Среди обязательных процедур — электрокардиограмма сердца, ультразвуковое исследование и подробные анализы крови.

По мнению медика, пилот, с которым произошло несчастье, либо не был полностью обследован врачами, либо что-то скрывал и поэтому избегал тщательных осмотров. Также причиной смерти пилота могло стать переутомление — оно могло спровоцировать повышение давления и инсульт.

Самолет, вынужденно севший в Ростове-на-Дону, уже вылетел оттуда в пункт назначения. По сообщению пресс-службы аэропорта Платов, он взлетел в 13:12 (время совпадает с московским).