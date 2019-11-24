Карен Хачанов: в Кубке Дэвиса сделали все, что смогли

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал поражение сборной России в полуфинале Кубка Дэвиса от команды Канады. По мнению 23-летнего спортсмена, россияне выложились полностью в игре с канадцами.

"Спасибо большое вам всем за сообщения и поддержку на протяжении всей недели. Мы сделали все, что смогли", – написал Хачанов на личной странице в Instagram.

Напомним, что сборная России в драматичном противостоянии уступила канадской команде со счетом 1:2 и не смогла выйти в финал Кубка Дэвиса.