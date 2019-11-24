Авария после ремонта: жители Курска снова остались без отопления

Более трёх с половиной тысяч жителей Курска снова лишились отопления. На отремонтированной накануне теплосети опять произошла авария.

Без тепла остались 18 многоэтажек, 3 детских сада, школа и поликлиника. Прорыв произошёл, когда трубы заполняли горячей водой после предыдущего ремонта, который окончился накануне вечером. Уже утром коммунальщикам поступил новый вызов, передает телеканал "Россия 24".

На предыдущий ремонт потребовалось больше суток. Авария на магистральном трубопроводе оставила без тепла и горячей воды жителей 159 домов — 16 тысяч человек. Сутки без обогрева в девятиградусный мороз оставались школы, колледж и университет, детсады и поликлиники.