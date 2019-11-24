Танк вытащил туристический автобус, вылетевший с трассы в Амурской области. Видео

Военнослужащие из Дальневосточного высшего общевойскового командного училища пришли на помощь водителю автобуса, попавшему в затруднительную ситуацию на дороге в Амурской области.

Как сообщают местные СМИ, в минувшую субботу, 23 ноября, водитель не справился с управлением на трассе, ставшей скользкой после ледяного дождя. Автобус занесло, и он оказался в кювете.

Чтобы вытащить его обратно на дорогу, пришлось обращаться к помощи военных, задействовавших танк и несколько тягачей. Тяжелая армейская техника, прибывшая не место ДТП в воскресенье, 24 ноября, справилась с проблемой примерно за час.