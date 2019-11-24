Поклонская заступилась за Ротару, Вайкуле и Катамадзе

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает неуместной критику в адрес Софии Ротару, поскольку выступления артистов могут стать началом нормализации отношений между Россией и Украиной.

И София Ротору, и Лайма Вайкуле, и Нино Катамадзе, как, впрочем, любой человек, имеют право на собственное мнение, от этого их творчество не станет менее ценным. А если кто-то не согласен, он может попытаться переубедить оппонента за чашкой кофе. Лично она, Поклонская, ждет Ротору на кофе в любое время, написала депутат в своем Telegram-канале.

Народный артист РСФСР Владимир Винокур тоже выступил против бойкота певицы. Ее любили во всем СССР за талант, кроме того, могут меняться политики, президенты, а артисты – это навсегда, передает его слова РИА Новости.

Ротару с 1973 года выступала в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения​​​. В декабре певица станет хэдлайнером фестиваля "Легенды Ретро FM" в России.

В блогосфере разгорелся настоящий скандал: противники певицы обсуждают ее моральный облик. Публицист Анатолий Вассерман предположил, что гонорары от новогодних выступлений Ротару в России пойдут на спонсирование украинских военных. А эксперт Госдумы Вадим Манукян заявил, что Ротару следует лишить звания народной артистки СССР.

Еще о выступлении Ротару высказался глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский. По его словам, некоторые зарубежные исполнители позволяют себе критиковать Россию, однако едут сюда, когда нужно заработать. И у Министерства культуры должен быть инструмент влияния на таких артистов.

Концертный директор певицы Сергей Лавров уверен, что травля Ротару – это политический заказ.