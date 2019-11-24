Футболисты "Сочи" и "Уфы" поделили очки в чемпионате России

Футбольный клуб "Сочи" провел первую игру после увольнения главного тренера команды Александра Точилина. Сочинцы в рамках 17-го тура чемпионата России сыграли вничью с "Уфой". Итоговый счет – 1:1.

Черноморская команда вышла вперед еще в первом тайме благодаря голу Дмитрия Полоза, который отличился на 25-й минуте матча. После перерыва хозяева поля отыгрались усилиями Андреса Вомбергара (85-я).

ФК "Сочи", который после отставки Точилина возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Роман Березовский, набрал 14 очков и по-прежнему замыкает турнирную таблицу чемпионата России. "Уфа" с 19 баллами идет 11-й.