Карасев рассудит "Аталанту" и загребское "Динамо" в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал на официальном сайте организации список арбитров, назначенных на матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит встречу между итальянской "Аталантой" хорватским "Динамо".

Помогать Карасеву будут российские лайнсмены Максим Гаврилин и Игорь Демешко. Резервным арбитром стал Сергей Иванов. Главным ассистентом российского судьи по работе с системой видеопомощи арбитрам (VAR) назначен немец Бастиан Данкерт, которому поможет Виталий Мешков.

Матч группы С между "Аталантой" и загребским "Динамо" состоится 26 ноября в Милане. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.