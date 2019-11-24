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24 ноября 201914:37

"Аэрофлот" прокомментировал смерть пилота самолета, летевшего из Москвы в Анапу

aeroflot.ru

Пилот, скончавшийся после экстренной посадки самолета компании "Аэрофлот" в Ростове-на-Дону, прошел обязательный предполетный медосмотр, никаких проблем со здоровьем врачи у него не обнаружили, заявили в пресс-службе компании.

Кроме того, он проходил в декабре 2018 года и через полгода в 2019 году врачебно-летную экспертную комиссию (у которой одни из самых жестких требований в мире) и был признан годным к летной работе.

Ранее сообщалось, что второй пилот самолета, летевшего в воскресенье из Москвы в Анапу, умер в аэропорту Платов. Он почувствовал себя плохо в воздухе, было принято решение об экстренной посадке в Ростове-на-Дону. К сожалению, 49-летний мужчина умер, не дождавшись помощи врачей.

После инцидента в СМИ высказались медики, которые посчитали, что причиной смерти пилота мог быть разрыв аневризмы или инфаркт. Поскольку диагноз "аневризма" предопределяется на генетическом уровне, его очень сложно установить. Что касается тромба, ему обычно предшествуют изменения в крови — повышенный холестерин. Мужчина мог что-то скрывать и избегать тщательных осмотров. Кроме того, к преждевременной гибели могло привести и переутомление, спровоцировав повышение давления и инсульт.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Самолет уже вылетел в пункт назначения.

 

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