Шестнадцать погибших: самолет рухнул на дом в Конго. Видео

В воскресенье, 24 ноября, двухмоторный самолет Dornier 228 компании Busy Bee Congo, потерпел крушение в городе Гома, расположенном в провинции Северное Киву на востоке Конго, неподалеку от границы с Руандой.

Как сообщают местные СМИ, воздушное судно разбилось вскоре после взлета. После столкновение с домами оно разрушилось и загорелось.

На борту самолета находились 17 человек. По предварительным данным, 16 из них не пережили катастрофу. Информации о наличии жертв на земле пока не поступало.

На месте ЧП продолжаются поисковые работы.