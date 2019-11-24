На журналиста ВГТРК напали с двух сторон

Следственные органы проверяют информацию о факте препятствования журналистам телеканала "Россия 24" в осуществлении профессиональной деятельности с применением физического насилия. Инцидент произошел в поселке Светлый Иркутского района Иркутской области.

По сообщению регионального Следственного управления Следственного комитета России, начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса РФ о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, соединенном с насилием над журналистом или с угрозой применения такого насилия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе СКР уточнили: инцидент произошел со съемочной группой телеканала "Россия 24" во время съемок сюжета программы "Дежурная часть" о мошеннице, организовавшей финансовую пирамиду.

"Журналист хотел записать интервью с женщиной, которая живет в коттедже. Вышел мужчина, применил физическую силу", — сказал ТАСС представитель ведомства.

Камера запечатлела нападение мужа подозреваемой на корреспондента "Дежурной части" Виталия Кармазина, а также нападение на него же со спины владельца особняка, который арендует супружеская чета.



Марина Дмитриева из Иркутска, ставшая героиней сюжета, подозревается в организации финансовой пирамиды, в которую более 40 человек из 14 регионов страны вложили свыше 30 миллионов рублей. В ношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество", она отправлена под домашний арест.

В 2009 году Дмитриева, носившая тогда фамилию Катричева, получила семь лет лишения свободы за мошенничество при покупке чужих квартир в городе Тулуне. Тогда от колонии ее спас маленький ребенок: суд отложил исполнение приговора до 14-летия дочери мошенницы.

После этого Катричева вышла замуж и вместе с мужем, Яном Дмитриевым, стала открывать новые компании, в которые через соцсети зазывала частных инвесторов. Пострадавшие теперь называют ее "уникальным человеком, хорошо владеющим ораторским искусством и даром убеждения", которому "Мавроди в подметки не годится".

По словам бывших клиентов, ее организация напоминала финансовую пирамиду с элементами секты, где на клиентов оказывалось психологическое давление.